الجيش الإسرائيلي: قواتنا توغلت الليلة الماضية في قطاع غزة وهاجمت أهدافا تابعة لـ"حماس"

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن قوات مشتركة تابعة للجيش توغلت خلال الـ24 ساعة الماضية في قطاع غزة مرة أخرى، وهاجمت العشرات من الأهداف التابعة لحركة "حماس".

وجاء في بيان المتحدث: "قوات مشاة، ومدرعات وهندسة تابعة لفرقة 36 وبمرافقة طائرات من دون طيار ومروحيات قتالية تابعة لجيش الدفاع توغلت خلال آخر 24 ساعة في وسط قطاع غزة، وكجزء من عملية التوغل، شنت طائرات ومدفعيات تابعة للجيش الإسرائيلي غارات على أهداف تابعة لمنظمة "حماس الإرهابية" في حي الشجاعية وفي مختلف أنحاء القطاع".

وأضاف البيان: "في إطار النشاط هاجمت القوات عشرات الأهداف الإرهابية، منها منصات لإطلاق الصواريخ المضادة للدروع ومقرات القيادة العملياتية وكذلك مخربين تابعين لمنظمة حماس الإرهابية، وغادرت القوات المنطقة بعد استكمال المهمة دون وقوع خسائر في صفوف قواتنا".

ونشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو يوثق عملية التوغل.

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر، والتي قابلها الجيش الإسرائيلي بعملية "السيوف الحديدية"، ما أسفر عن وقع آلاف القتلى والجرحى من الجانب الفلسطيني. وحتى الخميس، قتلت إسرائيل 7028 فلسطينيا في غزة، بينهم 2913 طفلا و1709 سيدات و397 مسنا، وأصابت 18484 بجروح، بالإضافة إلى أكثر من 1600 مفقود تحت الأنقاض، وفقا لسلطات القطاع. فيما قتلت حركة "حماس" أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفقا لوزارة الصحة الإسرائيلية. كما أسرت ما لا يقل عن 244 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.

المصدر: RT