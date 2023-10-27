إسرائيل بعد تبني الجمعية العامة قرار وقف النار في غزة: لم تبق لدى الأمم المتحدة ذرة واحدة من الشرعية

صرح مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، بأن الأمم المتحدة "لم تبق لديها ذرة واحدة من الشرعية" على خلفية تبني الجمعية العامة الأممية قرارا يدعو لوقف إطلاق نار فوري في غزة.

وقال إردان خلال الدورة الطارئة للجمعية العامة، يوم الجمعة: "كلنا أصبحنا شهودا على أن الأمم المتحدة لم تبق لديها ذرة واحدة من الشرعية أو الواقعية".

وتابع: "تم تأسيس هذه المنظمة بهدف منع وقوع الفظائع. والمسرحية التي شهدناها للتو تدل على أن الأمم المتحدة متمسكة ليس بمنع وقوع الفظائع بل بضمان استمرارها للأسف".

وأضاف أن إسرائيل "شهدت أكبر مجزرة منذ محرقة اليهود... والآن وفقا لرأي الأغلبية في ما يسمى بأسرة الأمم، لا يوجد لديها الحق في الدفاع عن نفسها".

وأكد المندوب الإسرائيلي أنه "لن تكون هناك أي مفاوضات أو مناقشات. نحن لن نقف مكتوفي الأيدي ولن نسمح لهم بإعادة التسلح وارتكاب الفظائع من جديد. لن نسمح بذلك، مثلما لن تفعله أي دولة عضو في الأمم المتحدة".

وأضاف أن "السبيل الوحيد لتحقيق ذلك القضاء على القدرات الإرهابية لحماس".

وجاء ذلك تعليقا على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة فورا، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية للقطاع.

وأيدت القرار 120 دولة مقابل 14 صوتا ضده وامتناع 45 دولة عن التصويت.

المصدر: نوفوستي