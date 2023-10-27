سرايا القدس تعلن توجيه رشقات صاروخية مكثفة على عسقلان وسيدروت وأسدود وغلاف غزة

أعلنت سرايا القدس قصف عسقلان وسيدروت وأسدود برشقة صاروخية مكثفة في ما تسميه "توقيت البهاء 9:00".

وقالت السرايا في بيان أنها قصفت عسقلان بصاروخ بدر 3.

كما أعلنت عن قصف مجمع أفشلوم ونير اسحاق في غلاف غزة برشقة صاروخية.

كما قصفت سرايا القدس الزوارق الحربية المتمركزة قبالة مدينة غزة برشقة صاروخية، حسبما اعلنت في بيان.

وأطلقت فصائل المقاومة الجمعة سلسلة رشقات تجاه أهداف مدن وبلدات إسرائيلية من بينها تل أبيب وضواحيها.

وتشن إسرائيل حربا واسعة ودموية على قطاع غزة اسفرت عن مقتل 7300 شخص على الاقل بحسب وزارة الصحة في غزة، اغلبهم لطفال ونساء، في وقت ما يزال ما بين 1500 إلى 2000 شخص تحت الأنقاض، بالاضافة الى نحو 20 الف مصاب ودمار واسع في كافة المناطق في القطاع.

يتبع..