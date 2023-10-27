الخارجية العراقية توضح سبب تحفظ بغداد على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول غزة

قال المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف، إن بلاده أكدت موقفها المبدئي عبر رعايتها وانضمامها إلى قرار وقف الحرب ضد غزة الذي أقر خلال جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم.

وقال الصحاف في بيان: "سجلنا تحفظنا على بعض الكلمات الواردة في القرار والتي تعارض تشريعاتنا الوطنية ومنها خيار حل الدولتين والمساواة بين المدنيين من الفلسطينيين وأعدائهم".

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وأضاف أن العراق قدّم رعايته للقرار وانضم إليه ليؤكد موقفه المبدئي والثابت من القضية الفلسطينية وحق شعبها بإقامة دولته وعاصمتها القدس.

وفي وقت سابق، ذكر مصدر رسمي عراقي لمراسلنا أن تحفظ العراق على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن وقف النار في قطاع غزة كان "بسبب تضمنه بعض الجوانب التي تتعارض مع بعض التشريعات الوطنية العراقية".

وقال المصدر إن "القرار يتضمن الإشارة لحل الدولتين والعراق تحفظ على ذلك حاليا كما في موقفنا الأخير في اجتماع القاهرة".

ولفت إلى أن القرار "يتضمن الإشارة للمدنيين من الإسرائيليين والفلسطينيين في هذه الحرب بمعيار واحد".

موضحا أن "التحفظ جاء مستندا إلى ذلك وسيقوم ممثل العراق في نيويورك بتسجيل تعليل لموقف العراق خلال الجلسة".

ومساء الجمعة، تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار عربي يدعو لإقامة هدنة إنسانية فورية ووقف الأعمال العدائية في قطاع غزة.

المصدر: RT