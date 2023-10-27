السيسي يرحب بالقرار الأممي الداعي إلى هدنة إنسانية في غزة

رحب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالقرار العربي الذى تبنته الجمعية العامة للامم المتحدة اليوم، بالوقف الفورى للعنف في غزة.

وقال السيسي في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": أرحب بالقرار العربي الذى تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم بالوقف الفوري للعنف في غزة، وهو ما تشاركت فيه دول العالم المحبة للسلام والاستقرار ونأمل أن نشهد قريبا وقف العنف في غزة والحفاظ على حياة المدنيين.

ونجحت الجمعية العامة للأمم المتحدة في اعتماد مشروع قرار عربي يدعو لإقامة هدنة إنسانية فورية ووقف الأعمال العدائية في قطاع غزة.

وقبل يومين، أفادت وكالات إخبارية بأن الدول العربية أعدت مشروع قرار للجمعية العامة بشأن الوضع في إسرائيل وقطاع غزة. وفيما يلي (الصورة التالية) قائمة بكافة الدول التي صوتت بمختلف آرائها على مشروع القرار العربي.

المصدر: RT