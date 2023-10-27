نائب رئيس مكتب حماس السياسي لـRT: الأولوية للأصدقاء الروس بالنسبة للمحتجزين الحاملين للجنسية الروسية

قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق في حوار مع قناة RT إن المحتجزين المدنيين لدينا موقوفون بسبب جنسيتهم الإسرائيلية، مشيرا إلى أنهم من حملة الجنسية المزدوجة.

وأشار أبو مرزوق إلى أنه "سنعطي الأولوية للأصدقاء الروس فيما يتعلق بالمحتجزين الحاملين للجنسية الروسية". لافتا إلى أن "الأولوية الأن لمليوني فلسطيني محتجزين في قطاع غزة".

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وأضاف أن "الغرب يعمل على تشويه صورة حماس ولم يقدم أي دليل على مقتل أطفال إسرائيليين".

وشدّد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس على أن "مقارنتنا مع داعش هدفها تشويه صورة حماس لإيجاد المبرر من أجل تجاوز القانون الدولي".

وكشف في لقائه مع RT أن "رجال القسام دخلوا إلى المستوطنة التي كانت تشهد حفلا موسيقيا وجرى قصفهم بالدبابات والمدفعية عن بعد"، في إشارة إلى قساوة القصف الإسرائيلي الذي جاء ردا على مقاتلي القسام.

وعن موقف السلطة الفلسطينية من الأحداث الجارية أكد أنه "موقف مؤسف".

هذا وشهدت الأوضاع بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني تدهورا بعد إطلاق حماس عملية "طوفان الأقصى" صباح يوم 7 أكتوبر الجاري، وردّت إسرائيل بعملية "السيوف الحديدية".

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وعلى إثر ذلك يتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي ما أسفر عن وقع آلاف القتلى والجرحى من الجانب الفلسطيني.

وحتى الخميس، قتل 7028 فلسطينيا في غزة، بينهم 2913 طفلا و1709 سيدات و397 مسنا، وأصيب 18484 بجروح، بالإضافة إلى أكثر من 1600 مفقود تحت الأنقاض، وفقا لسلطات القطاع.

فيما قتل أكثر من 1400 إسرائيلي وأصيب 5132، كما أسرت "حماس" 244 إسرائيليا بينهم عسكريون برتب رفيعة تطالب بمبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء في سجون إسرائيل.

المصدر: RT