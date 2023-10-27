"الصراع الفلسطيني الإسرائيلي" على جدول مباحثات بوغدانوف والسفير الإماراتي في موسكو

ناقش نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف مع سفير الإمارات بموسكو محمد أحمد الجابر قضايا أجندة الشرق الأوسط مع التركيز على تدهور الوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقالت الخارجية الروسية في بيان: "في 27 أكتوبر، استقبل المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في موسكو محمد أحمد الجابر بناء على طلبه".

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وجرى خلال المحادثات تبادل لوجهات النظر في جو من الثقة المتبادلة حول الجوانب الرئيسية لأجندة الشرق الأوسط، مع التركيز على التدهور غير المسبوق للأوضاع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

كما تمت مناقشة عدد من القضايا ذات الأولوية في مجال التعاون المتعدد الجوانب بين روسيا والإمارات، بما في ذلك جدول الاتصالات الثنائية ذات الصلة.

هذا وشهدت الأوضاع بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني تدهورا بعد إطلاق حماس عملية "طوفان الأقصى" صباح يوم 7 أكتوبر الجاري، وردّت إسرائيل بعملية "السيوف الحديدية".

وعلى إثر ذلك يتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي ما أسفر عن وقع آلاف القتلى والجرحى من الجانب الفلسطيني.

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وحتى يوم الخميس، قتل 7028 فلسطينيا في غزة، بينهم 2913 طفلا و1709 سيدات و397 مسنا، وأصيب 18484 بجروح، بالإضافة إلى أكثر من 1600 مفقود تحت الأنقاض، وفقا لسلطات القطاع.

فيما قتل أكثر من 1400 إسرائيلي وأصيب 5132، كما أسرت "حماس" 244 إسرائيليا بينهم عسكريون برتب رفيعة تطالب بمبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء يقبعون في سجون إسرائيل.

المصدر: RT