الحرب على غزة في يومها الـ21 لحظة بلحظة.. اسرائيل تبدأ هجومها البري

دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ21 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، وبدأ الجيش الإسرائيلي مساء اليوم هجومه البري على القطاع مع توسيع غاراته على كافة أرجائه.

يتبع....