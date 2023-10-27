بيسكوف: وفد "حماس" في موسكو لم يجر أي اتصالات مع الكرملين

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن جدول زيارة وفد "حماس" إلى موسكو "لا يشمل أي اتصالات مع الكرملين".

وأضاف بيسكوف: "حاليا لا يوجد أي جدول أعمال مقرر للكرملين بصدد وفد "حماس"، وليس لديهم اتصالات مع الكرملين. بيان الزيارة صدر عن وزارة الخارجية الروسية".

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وأكد بيسكوف أن النزاع الفلسطيني الإسرائيلي يثير التوتر في المنطقة بأكملها.

وأضاف أن موسكو ترى أنه من الضروري مواصلة الاتصالات مع جميع أطراف النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، بمن فيهم إسرائيل.

وقال: "هناك كارثة إنسانية تحدث في قطاع غزة، وهي موضع اهتمام وقلق عميق لجميع دول العالم تقريبا.. لا يمكن تبرير الإرهاب بأي شكل كان، وهذا يتوافق تماما مع موقفنا الثابت، الذي عبر عنه الرئيس الروسي دوما".

وفي وقت سابق، أكدت الخارجية الروسية وصول وفد عن "حماس" إلى موسكو.

وقالت الخارجية الروسية إنه تم خلال لقاء وفد "حماس" بحث إطلاق سراح الرهائن وإجلاء المواطنين الروس عن قطاع غزة".

وأشاد ممثلو "حماس" خلال لقائهم مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف بموقف الرئيس فلاديمير بوتين إزاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والجهود الدبلوماسية الروسية.

المصدر: نوفوستي