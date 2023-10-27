مظاهرات حاشدة في المغرب تنديدا بالقصف المكثف على غزة (فيديوهات)
شهدت العديد من المدن المغربية مساء اليوم الجمعة، مظاهرات حاشدة دعما لقطاع غزة الذي يتعرض لقصف مكثف في انتهاك واضح لكل المواثيق والأعراف القانونية والإنسانية.
ونظمت تظاهرة حاشدة في مدينة طنجة والدار البيضاء، دعما لقطاع غزة الذي يتعرض لقصف مكثف، وقتل، وقطع للكهرباء والإنترنت، وتدمير لكل مظاهر الحياة، وحجب كل مصادر الحقائق والمعلومات حول ما يحدث من مجازر وجرائم حرب.
تظاهرة في الدار البيضاء في #المغرب تنديداً بالعدوان الإسرائيلي على #غزة.#فلسطين#الثورة_الكبرى#طوفان_الأقصىpic.twitter.com/C3tmXE5VCs— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) October 27, 2023
"عالقدس رايحين".. مظاهرات حاشدة في #المغرب نصرة لـ #غزة#غزة_تُباد#الإجتياح_البري#ابو_عبيدة#Gazabombingpic.twitter.com/GQRWRERNW3— Step News Agency - وكالة ستيب الإخبارية (@Step_Agency) October 27, 2023
وشهدت المدن المغربية، مساء اليوم الجمعة، عشرات الوقفات الاحتجاجية أمام المساجد بعد انتهاء صلاة الجمعة، استمرارا للمظاهرات التي تعرفها مدن المملكة دعما لغزة وتنديدا بمجازر الجيش الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.
#المغرب— رؤى لدراسات الحرب (@Roaastudies) October 27, 2023
مظاهرة حاشدة في مراكش نصرة لغزة. pic.twitter.com/1h1H6NMD3w
وأعلنت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، عن تنظيم 160 وقفة في 65 مدينة أمام مختلف مساجد المملكة، استجابة لنداء الهيئة للاحتجاج في الجمعة الثالثة من القصف الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر.
مسيرة ليلية حاشدة الآن بمدينة الجديدة في #المغرب نصرة لغزة#فلسطين_قضية_الشرفاء#فلسطين_قضيتي#غزة_تُباد#غزة_تقاومpic.twitter.com/ZMIhnlB7wS— قناة الشعوب (@AlshoubTv) October 27, 2023
وأفاد مراسل RT في قطاع غزة، بأن الطائرات الإسرائيلية تشن الآن هجوما ضخما وعنيفا على عموم مناطق قطاع غزة، متسببة بانقطاع شبكة الاتصالات عن القطاع.
كما أصدرت حركة "حماس" مساء اليوم الجمعة بيانا بشن الغارات الإسرائيلية العنيفة التي شنها الجيش الإسرائيلي بوتيرة عالية على غزة، وقطع الاتصالات والإنترنت عن القطاع.
وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يوم الجمعة، من أنه "بدون تغيير جوهري، فإن سكان غزة سيتكبدون وابلا غير مسبوق من المآسي الإنسانية".
ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر، والتي قابلها الجيش الإسرائيلي بعملية "السيوف الحديدية"، ما أسفر عن وقع آلاف القتلى والجرحى من الجانب الفلسطيني.
وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من الشهر الجاري إلى 7415 شخصا، من بينهم 3038 طفلا و1726 امرأة و414 مسنا، فيما وصلت عدد الإصابات إلى ونحو 20 ألف جريح، إضافة إلى نحو ألفي مفقود تحت الأنقاض.
فيما قتل أكثر من 1400 إسرائيلي وأصيب 5132، كما أسرت "حماس" 244 إسرائيليا بينهم عسكريون برتب رفيعة تطالب بمبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء في سجون إسرائيل.
المصدر: RT