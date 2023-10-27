السفارة الروسية ترد على تصريحات وزير الدفاع البريطاني حول زيارة ممثلي "حماس" لموسكو

وصفت السفارة الروسية في لندن تصريحات وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس حول التواصل مع ممثلي "حماس" في موسكو بالفظة والاستفزازية.

وجاء تصريح السفارة الروسية تعليقا على ما أدلى به وزير الدفاع البريطاني في وقت سابق، حيث وصف لقاء ممثلي حركة حماس بمسؤولين روس في موسكو، بأنه "لقاء الاستبداد مع الإرهاب".

وقالت السفارة الروسية في بريطانيا إن الاتصالات في موسكو تناولت الإفراج عن الرهائن الأجانب في قطاع غزة.

وأضافت في بيان أن "هذه التعليقات فظة واستفزازية بطبيعتها"، وقالت إن "اتصالاتنا في موسكو كانت مكرسة، قبل كل شيء، للمهام الإنسانية الأساسية المتمثلة في إطلاق سراح الرهائن الأجانب الموجودين في قطاع غزة. وهناك من بينهم، كما تعلمون، مواطنون بريطانيون".

المصدر: نوفوستي