قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف الغرب سئم كثيرا من أوكرانيا وتبنى بحماس دعم إسرائيل وأن الأخيرة تؤخر عمليتها البرية في غزة تحت ضغط واشنطن وخوفا من غضب عالمي.

وكتب مدفيديف عبر "تلغرام": "تعمد إسرائيل باستمرار إلى تأجيل عمليتها البرية في غزة وذلك بشكل رئيسي تحت ضغط من الولايات المتحدة وخوفا من غضب العالم.. العملية ستتم لكن مع عواقب وخيمة وأكثر دموية، وسيترتب على ذلك المزيد من الضحايا واستمرار الاقتتال المتبادل لسنوات".

ولفت إلى أن "الغرب سئم كثيرا من أوكرانيا وتبنى بحماس دعم إسرائيل.. وحتى رئيس مجلس النواب الأمركي الجديد اعتبر أن مساعدة تل أبيب تحظى بالأولوية بالنسبة له".

ودعت روسيا إلى وقف فوري للقتال بين الفلسطينيين وإسرائيل، والتوجه للحوار وصولا إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة.

وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تصريحاته مؤخرا من تفاقم النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، مشيرا إلى أن "أي توسع للأزمة محفوف بعواقب وخيمة وخطيرة للغاية، ليس فقط لمنطقة الشرق الأوسط، بل قد يمتد ذلك إلى ما هو أبعد من المنطقة".

وأكد بوتين أن موقف روسيا إزاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي "يستند إلى قرارات مجلس الأمن الدولي التي تنص على حل الدولتين".

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر، والتي قابلها الجيش الإسرائيلي بعملية "السيوف الحديدية"، ما أسفر عن وقوع آلاف القتلى والجرحى من الجانب الفلسطيني. وحتى الخميس، قتل 7028 فلسطينيا في غزة، بينهم 2913 طفلا و1709 سيدات و397 مسنا، وأصيب 18484، بالإضافة إلى أكثر من 1600 مفقود تحت الأنقاض، وفقا لسلطات القطاع. أما على الجانب الإسرائيلي، فقتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 308 عسكريين، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 5 آلاف، والأسرى لدى "حماس" ما لا يقل عن 244.

المصدر: RT