الجيش الإيراني يطلق مناورات برية ضخمة بمشاركة مختلف الوحدات العسكرية (فيديو)

بدأت القوات البرية للجيش الإيراني اليوم الجمعة مناورات ضخمة وسط البلاد، ستستمر ليومين تشارك فيها مختلف الوحدات العسكرية.

وقال المتحدث باسم المناورات العقيد كريم جشك إن هذه المناورات تجري في منطقة نصر آباد التابعة لمحافظة أصفهان، وأن القوات والوحدات المشاركة في هذه المناورات انطلقت من 7 محافظات وستقطع مسافات معدلها 1100 كيلومتر وستنتشر في نصر آباد.

وأوضح أن من أهم أهداف هذه المناورات، "رفع القدرات والجهوزية القتالية للقوات البرية للجيش، وتعزيز مستوى الردع للبلاد أمام التهديدات المحتملة، بالإضافة إلى نقل الخبرات الى الكوادر الشابة والتدريب على الخطط الدفاعية المرسومة مسبقا".

وأضاف أن هذه المناورات تتميز أيضا بمشاركة 200 مروحية قتالية ومروحية نقل، ستلتحق بباقي الوحدات في مسرح المناورات.

المصدر: فارس