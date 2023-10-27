صحيفة تركية: أنقرة تدعو زعماء 5 دول عربية للمشاركة في فعالية مؤيدة للفلسطينيين

ذكرت صحيفة "صباح" نقلا عن مصادرها أن أنقرة وجهت دعوات لزعماء السعودية ومصر وليبيا ولبنان والأردن للمشاركة في مسيرة دعم لفلسطين في إسطنبول غدا السبت.

وبحسب الصحيفة، يستعد حزب العدالة والتنمية لمسيرة فلسطين الكبرى التي ستنظمها مديرية مقاطعة إسطنبول حيث سيشارك قادة تحالف الشعب بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان في المسيرة المقررة غدا السبت.

ورجحت الصحيفة أن يشارك رؤساء بعض الدول بالمسيرة "للفت الانتباه إلى الفظائع الإسرائيلية ودعم القضية الفلسطينية".

وأضافت الصحيفة أنه تمت دعوة رؤساء الدول الأجنبية وزعماء روحيين" للمشاركة في المسيرة.

ويذكر أن العديد من الممثلين المؤثرين في وسائل الإعلام والرياضة والفن والأعمال والشتات الفلسطيني سيشاركون في المسيرة.

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.



وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

واسفر الهجوم الاسرائيلي عن مقتل اكثر 7 آلاف فلسطيني وإصابة نحو 20 ألفا آخرين بجروح.

وقتل نحو 1400 إسرائيلي بينهم 308 عسكريين.