إسرائيل تتهم "العفو الدولية" بمعاداة السامية

اتهمت إسرائيل منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان ومقرها لندن بـ"معاداة السامية والتحيز ضد الدولة اليهودية".

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ونقلت صحيفة "بوليتيكو" عن المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية ليئور حايات قوله: "منظمة العفو الدولية هي منظمة معادية للسامية ومتحيزة ضد إسرائيل. ليس لها من الموثوقية ما يكفي لتسمى منظمة حقوقية".

وأضاف أن صمت الحقوقيين بعد هجوم "حماس" على الأراضي الإسرائيلية في 7 أكتوبر الجاري "يظهر أن منظمة العفو الدولية هيكل دعائي يعمل لصالح الإرهابيين".

وذكرت الصحيفة أن الأمين العام للمنظمة أنياس كالامار أعلنت أمس الخميس عن ضرورة اتخاذ "إجراءات سريعة لحماية المدنيين"، ووقف إطلاق النار من قبل الطرفين.

وأسفر القصف الإسرائيلي لغزة عن مقتل أكثر 7 آلاف فلسطيني وإصابة نحو 20 ألفا آخرين، فيما قتل نحو 1400 إسرائيلي بينهم 308 عسكريين في عمليات "حماس".

المصدر: تاس