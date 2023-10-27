الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قائد كتيبة غرب خان يونس في "حماس" (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة اغتيال مدحت مباشر، قائد كتيبة غرب خان يونس في حركة "حماس".

وقال الجيش الإسرائيلي إن "قائد كتيبة غرب خان يونس التابعة لحركة حماس، مدحت مباشر، قتل الليلة الماضية في هجوم للجيش الإسرائيلي والشاباك"، مبينا أن "مدحت شارك في عمليات قنص وتفجيرات ضد قوات الجيش الإسرائيلي والمستوطنات الإسرائيلية".

وأعلن أنه "في اليوم الأخير أيضا، هاجم جيش الدفاع الإسرائيلي أكثر من 250 هدفا لمنظمة حماس الإرهابية في قطاع غزة، من بينها أنفاق إرهابية وعشرات الإرهابيين ومقرات العمليات باستخدام الطائرات المقاتلة".

المصدر: RT