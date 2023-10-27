السفارة الأمريكية في بيروت توصي رعاياها بمغادرة لبنان فورا

أصدرت السفارة الأمريكية في بيروت مساء يوم الحمعة، بيانا أوصت فيه رعاياها بمغادرة لبنان فورا،عقب تطور الأحداث الأخيرة في غزة وعلى الحدود الجنوبية اللبنانية.

ونشرت السفارة الأمريكية بيانا قالت فيه: "توصي وزارة الخارجية المواطنين الأمريكيين في لبنان بالمغادرة فورا، بينما تظل الرحلات الجوية التجارية متاحة، بسبب الوضع الأمني الذي لا يمكن التنبؤ به..يُرجى الاطلاع على خيارات الرحلات المتوفرة في مطار بيروت رفيق الحريري الدولي".

وأضاف البيان: "يجب أن يكون لديك خطة عمل لحالات الأزمات التي لا تعتمد على مساعدة الحكومة الأمريكية..أفضل وقت لمغادرة بلد ما هو قبل الأزمة إذا كان ذلك ممكنا، ومن النادر أن تقوم الولايات المتحدة بإجلاء المدنيين بمساعدة الجيش من دولة أجنبية..ليس هناك ما يضمن أن الحكومة الأمريكية ستقوم بإجلاء المواطنين الأمريكيين وأفراد أسرهم في حالة الأزمات".

وتابع البيان: "وفي حالة حدوث عملية إخلاء بمساعدة عسكرية أمريكية، فسوف ينصب تركيزنا على مساعدة المواطنين الأمريكيين..لا تستطيع حكومة الولايات المتحدة عموما توفير وسائل النقل داخل البلاد أثناء الأزمات. ويشمل ذلك النقل إلى نقاط المغادرة. لن تتمكن من اصطحاب حيواناتك الأليفة معك في أي عملية إجلاء تتم بمساعدة عسكرية أمريكية من لبنان".

وفي وقت سابق، أفادت مراسلتنا في لبنان بأن الجيش الإسرائيلي قصف مساء اليوم الجمعة مناطق عدة في جنوب لبنان.

وقالت مراسلتنا إن "مسيّرة تابعة للجيش الإسرائيلي قصفت بصاروخين محلة إبل القمح - خراج بلدة ‎الوزاني" في جنوب لبنان.

وذكرت مراسلتنا أن الجيش الإسرائيلي قصف بالمدفعية على محيط اللبونة قرب بلدة الناقورة (القطاع الغربي).

كما قصفت القوات الإسرائيلية على محيط بلدة الهبارية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان.

وكانت مراسلتنا قد أشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي استهدف بالمدفعية محيط بلدة كفرشوبا جنوبي لبنان (القطاع الشرقي).

ولفت مراسلنا إلى إطلاق دفعة صواريخ من منطقة العرقوب في القطاع الشرقي جنوبي لبنان باتجاه شمال إسرائيل في وقت سابق.

هذا وأعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الجمعة استهداف مواقع إسرائيلية عدة بالأسلحة المناسبة والصواريخ الموجهة.

وتشهد الحدود منذ أكثر من أسبوعين، تبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، وذلك بعد الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" يوم 7 أكتوبر.

هذا وتصاعد القصق على قطاع غزة بشكل عنيف وضخم ليل الجمعة - السبت، حيث انقطعت الاتصالات والإنترنت في القطاع، فيما تستمر الغارات على شماله ووسطه، وسط أنباء عن اشتباكات بين المقاومة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي.

المصدر: RT