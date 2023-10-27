مندوب إسرائيل السابق لدى الأمم المتحدة عن الشعب الفلسطيني: "حيوانات مجردة من الإنسانية"

أعرب مندوب إسرائيل السابق لدى الأمم المتحدة دان غيلرمان عن "دهشته" من اهتمام العالم بالشعب الفلسطيني، واصفا الفلسطينيين بأنهم "فظيعون وحيوانات مجردة من الإنسانية".

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وقال في معرض رده على أسئلة قناة "سكاي نيوز" البريطانية أمس الخميس، حول الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة: "مندهش من القلق المستمر الذي يظهره العالم وكذلك المملكة المتحدة تجاه الشعب الفلسطيني".

وأضاف: "في الواقع، هذه الحيوانات الفظيعة والمجردة من الإنسانية، ارتكبت أسوأ الفظائع التي شهدها عصرنا وأسوأ الفظائع التي عانى منها اليهود منذ المحرقة".

وقال: "عندما ردت الولايات المتحدة على هجمات 11 سبتمبر 2001، لا أتذكر أن الناس ذرفوا الدموع على حركة طالبان أو تنظيم القاعدة".

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر، والتي قابلها الجيش الإسرائيلي بعملية "السيوف الحديدية"، ما أسفر عن وقوع أكثر من 7 آلاف قتيل و18 ألف مصاب. أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 308 عسكريين، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 5 آلاف، والأسرى لدى "حماس" 222.

المصدر: Sky News