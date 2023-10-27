مظاهرات في مدن تركية دعما لغزة (فيديو)

شهدت العاصمة التركية اسطنبول ومدن أخرى تظاهرات دعما لغزة وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي الذي يتعرض له القطاع منذ 3 أسابيع.

وانتشرت مقاطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعين تظهر تحطيم متظاهرين لمقاهي ستاربكس مدينة ديار بكر على الشبكات الاجتماعية.

وفي اسطنبول تجمع المتظاهرون أمام مقر القنصلية الإسرائلية، دعما لسكان قطاع غزة.

كذلك نظم مئات الأتراك يوم الجمعة، وقفة احتجاجية أمام القنصلية العامة الفرنسية في إسطنبول،تنديدا بدعم باريس الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وردد المتظاهرون هتافات مناهضة للدول الداعمة للهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر، بمن فيهم فرنسا.

المصدر: RT