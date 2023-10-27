إسرائيل تصدر أمرا بهدم منزل رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" في رام الله (صورة)

أفاد موقع Ynet الإسرائيلي بصدور أمر بهدم منزل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" صالح العاروري قرب رام الله في الضفة الغربية.

وقال الموقع إنه في إطار الحرب ضد "حماس"، وقع قائد القيادة الوسطى في الجيش الإسرائيلي يهودا فوكس أمر مصادرة وهدم المنزل الذي يملكه العاروري، الواقع في قرية عارورة بالقرب من رام الله.

وصرح مسؤول عسكري للموقع بأن "الوضع تغير، نحن نقاتل بكل الأدوات ضد حماس وداعش. النشطاء الإرهابيون والمنازل والأموال والشركات"، مشددا على "أننا سنواصل اعتقال وتدمير كل ما يتعلق بالمنظمة الإرهابية، في يهودا والسامرة أيضا".

يذكر أن منزل العاروري كان في عهدة "الشاباك"، ولا يعيش فيه أي فلسطيني.

وكان الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، التقى قبل أيام العاروري، والأمين العام ‏لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة لبحث تطورات عملية "طوفان الأقصى".

ونشر "حزب الله" صورة من اللقاء، في أول ظهور إعلامي لنصر الله منذ اندلاع عملية "طوفان الأقصى".

المصدر: Ynet + RT