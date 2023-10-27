البيت الأبيض: الولايات المتحدة تدعم "هدنة إنسانية" لإيصال المساعدات إلى غزة

أعلنت الولايات المتحدة يوم الجمعة، دعمها "هدنة انسانية" بهدف إيصال المساعدات إلى قطاع غزة، فيما أكد الجيش الإسرائيلي "توسيع" عملياته البرية في القطاع المحاصر.

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي:"يمكننا أن ندعم هدنات انسانية بهدف ايصال (المساعدة)، وكذلك للسماح بإخراج أناس، وهذا يشمل أيضا إدخال الوقود وإعادة الكهرباء".

هذا ونجحت الجمعية العامة للأمم المتحدة في اعتماد مشروع قرار عربي يدعو لإقامة هدنة إنسانية فورية ووقف الأعمال العدائية في قطاع غزة.

في هذا الوقت أفاد مراسل RT في قطاع غزة بأن الطائرات الإسرائيلية تشن الآن هجوما ضخما وعنيفا على عموم مناطق قطاع غزة، متسببة بانقطاع شبكة الاتصالات عن القطاع.

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يوم الجمعة، من أنه "بدون تغيير جوهري، فإن سكان غزة سيتكبدون وابلا غير مسبوق من المآسي الإنسانية".

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر، والتي قابلها الجيش الإسرائيلي بعملية "السيوف الحديدية"، ما أسفر عن وقع آلاف القتلى والجرحى من الجانب الفلسطيني.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من الشهر الجاري إلى 7415 شخصا، من بينهم 3038 طفلا و1726 امرأة و414 مسنا، فيما وصلت عدد الإصابات إلى ونحو 20 ألف جريح، إضافة إلى نحو ألفي مفقود تحت الأنقاض.

فيما قتل أكثر من 1400 إسرائيلي وأصيب 5132، كما أسرت "حماس" 244 إسرائيليا بينهم عسكريون برتب رفيعة تطالب بمبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء في سجون إسرائيل.

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المصدر: RT + أ ف ب