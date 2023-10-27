تركيا: إسرائيل تنتهك القانون الدولي ولا يمكننا أن نبقى صامتين في وجه الظلم

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن إسرائيل تنتهك القانون الدولي، مؤكدا أنه لا يمكننا أن نبقى صامتين في وجه هذا الظلم.

وأضاف وزير الخارجية التركي، في تصريح صحفي اليوم الجمعة: "لم نكن يوما ولن نكون أبداً طرفاً في الظلم، وما نريده من إسرائيل هو الاستجابة لدعوتنا للسلام.

كما جدد الموقف التركي بشأن حركة "حماس"، وقال إن الحركة طرف فعال في فلسطين، وأنقرة لا ترى أنها منظمة إرهابية، كما تدين الهجمات ضد المدنيين أيا كانوا.

وأكد أن تجاهل وجود الفلسطينيين وحقوقهم، وممارسة القمع والظلم بحقهم، لم ولن يجلبا السلام لإسرائيل، مضيفا أن العودة إلى المفاوضات (بناء على حل الدولتين) هي أفضل طريق لتحقيق السلام.

وقال إن الحل الوحيد للأزمة هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة متكاملة، عاصمتها القدس الشرقية.

كذلك شدد وزير الخارجية التركي على ضرورة العمل على وقف إطلاق النار في غزة، وإدخال المساعدات.

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر، والتي قابلها الجيش الإسرائيلي بعملية "السيوف الحديدية"، ما أسفر عن وقوع آلاف القتلى والجرحى من الجانب الفلسطيني.

فحتى الخميس، قتل 7326 فلسطينيا في غزة، بينهم 3038 طفلا و1726 امرأة و414 مسنا، وأصيب 18484 بجروح، بالإضافة إلى أكثر من 1600 مفقود تحت الأنقاض، وفقا لسلطات القطاع.

فيما قتل أكثر من 1400 إسرائيلي وأصيب 5132، كما أسرت "حماس" 244 إسرائيليا بينهم عسكريون برتب رفيعة تطالب بمبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء في سجون إسرائيل.

المصدر: RT