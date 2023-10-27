صحة غزة: ارتفاع عدد القتلى في القطاع إلى 7326 شخصا

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الجمعة ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من الشهر الجاري إلى 7326 شخصا.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة أشرف القدرة "ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 7326 من بينهم 3038 طفلا و1726 امرأة و414 مسنا. فيما وصلت عدد الإصابات إلى 18484، إضافة إلى نحو ألفي مفقود تحت الأنقاض".

ودعا إلى ضرورة اتخاذ اجراءات فورية وعاجلة لاستعادة المنظومة الصحية المنهارة.

أعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق اليوم أنها حصلت على قائمة مفصلة بأسماء 6740 شخصا قتلوا في غزة منذ 7 أكتوبر، مشيرة إلى وجود نحو 300 جثة لم يتم التعرف على هويتها، فيما لا يزال هناك 1000 شخص تحت الأنقاض في غزة لم يتم التعرف عليهم.

وأصدرت وزارة الصحة في غزة، يوم أمس الخميس قائمة من 212 صفحة بأسماء وأرقام بطاقات الهوية لأكثر من 7 آلاف فلسطيني قتلوا في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وجاءت هذه الخطوة من الوزارة بعد تشكيك الرئيس الأمريكي جو بايدن والجيش الإسرائيلي في أعداد القتلى التي تصدرها السلطات في غزة.

كما أدان مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، تصريحات بايدن "غير الإنسانية" التي شكك فيها بعدد القتلى في قطاع غزة.

المصدر: RT