"حماس": تصريحات الجيش الإسرائيلي حول مستشفى الشفاء كاذبة وهي تمهيد لقصفه

أكدت "حماس" أن تصريحات إسرائيل حول استخدام الحركة مستشفى الشفاء لأغراض عسكرية، ادعاءات كاذبة، ننفيها بشكل قطعي، ونحذر من أنها تمهد الطريق لاستهداف المستشفى.

وفندت الحركة في بيان اليوم الجمعة، بشكل قاطع، الرواية الإسرائيلية، حول استخدام مستشفى الشفاء لأغراض عسكرية، أو وجود أي من قيادات حماس فيه.

كما دعت الحركة "الأمم المتحدة والدول العربية والإسلامية، إلى التدخل فورا لوقف جنون قصف وتدمير المنظومة الطبية، وكف يد هذا العدو الفاشي عن شعبنا، ووقف هذه الجرائم التي يندى لها جبين البشرية، والتي تُرتكب حتى اللحظة في قطاع غزة".

وقالت الحركة إن "ما ورد على لسان إسرائيل يؤكد جريمة قصفهم للمستشفى الأهلي المعمداني، ويكذب روايتهم السابقة".

وأكدت أن "هذه الادعاءات الكاذبة التي وردت في تصريحات الناطق العسكري باسم جيش الاحتلال الإرهابي، هي ادعاءات إجرامية وخطيرة، وتمهد الطريق أمام استهداف المستشفى المركزي الذي يضمّ آلاف المرضى والجرحى، ويأوي أكثر من 40 ألف نازح".

وقبل نحو أسبوع استهدفت طائرات الجيش الإسرائيلي مستشفى "المعمداني" الذي يأوي العديد من المواطنين النازحين عن بيوتهم بحثا عن الأمان، بعدد من الصواريخ، مخلفة أكثر من 500 قتيل وعشرات الجرحى في مجزرة دموية جديدة.

المصدر: RT