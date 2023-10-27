ضابط مخابرات أمريكي متقاعد: واشنطن تخلت عن أوكرانيا لدعم إسرائيل

قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد سكوت ريتر، إن ممارسات الحكومة الأمريكية الحالية تشير إلى أنها لم تعد مهتمة بأوكرانيا.

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وأوضح ريتر في حديث عبر "يوتيوب"،"في الخطاب الأول الذي ألقاه رئيس مجلس النواب الأمريكي المنتخب حديثا مايك جونسون، دعا إلى تقسيم طلب تخصيص أموال المساعدات العسكرية بين إسرائيل وأوكرانيا، هذه هي النهاية انتهى كل شيء بالنسبة لأوكرانيا"..

وشدد ريتر على أن أوكرانيا ستفقد التمويل الأمريكي قريبا، لافتا إلى أن قوات كييف تتكبد خسائر فادحة في أرض المعركة وإذا خسرت التمويل الأمريكي ستتعرض لهزيمة ساحقة في القريب العاجل.

وخلص ريتر إلى أن الولايات المتحدة تخلت عن أوكرانيا.

وأعلن مايك جونسون، الذي انتخب رئيسا لمجلس النواب الأميركي يوم الأربعاء الماضي أن مسائل تقديم المساعدات الأمريكية لإسرائيل وأوكرانيا يجب بحثها بشكل منفصل.

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ودعا إلى تقسيم طلب البيت الأبيض في الحصول على مبلغ الـ105 مليارات دولار كدعم عسكري بين إسرائيل وأوكرانيا، كما طالب البيت الأبيض بتقديم تقرير عن الأموال التي أنفقت على كييف.

وتريد الإدارة الأمريكية الحصول على نحو 106 مليارات دولار لمساعدة إسرائيل وأوكرانيا ومواجهة الصين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

المصدر: نوفوستي