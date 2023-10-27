جونسون يطالب البيت الأبيض بتقديم تقرير حول الأموال المقدمة لأوكرانيا

أعلن الرئيس الجديد لمجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، أن الإدارة الأمريكية لم تطلع الكونغرس على الهدف النهائي للولايات المتحدة من النزاع في أوكرانيا.

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وقال في حديث لقناة "فوكس نيوز": "توجد لدينا مخاوف... نتحمل المسؤولية عن إدارة أموال الشعب الأمريكي، ونريد أن نعرف ما الهدف الأمريكي في النزاع في أوكرانيا؟ لم يقدم البيت الأبيض أي معلومات لنا بهذا الصدد".

وأكد أنه على الإدارة الأمريكية تقديم تقرير حول إنفاقها على المساعدات لكييف.

وقال: "علينا أن نتأكد من أن البيت الأبيض ينفق هذه الأموال بشكل مناسب".

وأعلن جونسون أن مسائل تقديم المساعدات الأمريكية لإسرائيل وأوكرانيا يجب بحثها بشكل منفصل.

وأرسل البيت الأبيض طلبا الأسبوع الماضي إلى الكونغرس للحصول على أموال إضافية في الميزانية لمساعدة إسرائيل وأوكرانيا.

وتريد الإدارة الأمريكية الحصول على نحو 106 مليارات دولار لمساعدة إسرائيل وأوكرانيا ومواجهة الصين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.



المصدر: تاس