مصطلح جديد مشتق من "إسرائيل" يثير ضجة على الإنترنت

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فعلا جديدا مشتقا من "إسرائيل"، تمت إضافته إلى قاموس شعبي على الإنترنت يعرف بـ"قاموس إيربان".

وأثار الفعل الجديد المتداول، والمسمى israeled، ضجة كبيرة عبر المنصات الاجتماعية، ويعني أن يدعي شخص ملكية شيء ما يخص شخصا آخر، ما يعني ضمنيا "السرقة".

So i’ve been seeing a new term “israeled”that’s another meaning for stole or claims your belongings as theirs.

Let’s normalize this!

Apparently now you can say they’ve been israeled. #israeledpic.twitter.com/tqqnfAFjb3 — Kaz (@kazboor) October 26, 2023

"Israeled" is officially a word in urban dictionary pic.twitter.com/MseZTAtXyg — رٌوح. (@onlyallahtolove) October 23, 2023

ونشر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي لقطة شاشة تظهر المصطلح الجديد وشرح معناه وكيفية استخدامه.

وتفاعل عدد كبير من المستخدمين مع هذا المصطلح الجديد ونشرو لقطات شاشة لجمل تحمل مصطلح israeled عبر ترجمة غوغل، والتي تظهر المعنى المتداول للكلمة.

When someone attacks your home. It is called israeled my house. #IsraelTerorristOrganizationpic.twitter.com/ez05h3PsSB — Amr (@AmrMostafa0) October 26, 2023

ويبدو أن إضافة هذا الفعل israeled، يأتي عقب النقاشات العالمية المحيطة بالأحداث في غزة والقصف الإسرائيلي المستمر للقطاع.

جدير بالذكر أن "قاموس إيربان" (Urban Dictionary)، هو قاموس استصدار جماعي عبر شبكة الإنترنت لكلمات وعبارات عامية، تم تأسيسه عام 1999 كمحاكاة ساخرة لموقعي Dictionary.com وVocabulary.com، من قبل الطالب هارون بيكهام.

المصدر: RT