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مصادر طبية فلسطينية: وصول عدد كبير من الشهداء والمصابين إلى مستشفيات شمال قطاع غزة

مصطلح جديد مشتق من "إسرائيل" يثير ضجة على الإنترنت

متفرقات

مصطلح جديد مشتق من
Gettyimages.ru JGI/Jamie Grill
صورة تعبيرية
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فعلا جديدا مشتقا من "إسرائيل"، تمت إضافته إلى قاموس شعبي على الإنترنت يعرف بـ"قاموس إيربان".

وأثار الفعل الجديد المتداول، والمسمى israeled، ضجة كبيرة عبر المنصات الاجتماعية، ويعني أن يدعي شخص ملكية شيء ما يخص شخصا آخر، ما يعني ضمنيا "السرقة".

ونشر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي لقطة شاشة تظهر المصطلح الجديد وشرح معناه وكيفية استخدامه.

وتفاعل عدد كبير من المستخدمين مع هذا المصطلح الجديد ونشرو لقطات شاشة لجمل تحمل مصطلح israeled عبر ترجمة غوغل، والتي تظهر المعنى المتداول للكلمة.

ويبدو أن إضافة هذا الفعل israeled، يأتي عقب النقاشات العالمية المحيطة بالأحداث في غزة والقصف الإسرائيلي المستمر للقطاع.

جدير بالذكر أن "قاموس إيربان" (Urban Dictionary)، هو قاموس استصدار جماعي عبر شبكة الإنترنت لكلمات وعبارات عامية، تم تأسيسه عام 1999 كمحاكاة ساخرة لموقعي Dictionary.com وVocabulary.com، من قبل الطالب هارون بيكهام.

المصدر: RT

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