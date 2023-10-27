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وسائل إعلام: سقوط قذيفة في مدينة مصرية على الساحل الغربي لخليج العقبة

أخبار العالم العربي

وسائل إعلام: سقوط قذيفة في مدينة مصرية على الساحل الغربي لخليج العقبة
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أعلن مصدران أمنيان مصريان بحديث لـ"رويترز" أن قذيفة سقطت في مدينة نويبع على الساحل الغربي لخليج العقبة بالبحر الأحمر، وأن السلطات المختصة تحقق في الحادث.

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وقال مصدر مطلع لقناة "القاهرة الإخبارية" إن جسما غريبا سقط بالقرب من محطة كهرباء نويبع.

وجاء سقوط القذيفة، بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه على علم بوقوع حادث أمني بالقرب من حدوده على البحر الأحمر مع مصر في وقت مبكر من يوم الجمعة، عقب تقارير عن انفجار في مدينة طابا، وفق ما ذكرت كالة "رويترز".

وأضاف الجيش: "نحن على علم بوقوع حادث أمني لكنه وقع خارج حدودنا".

وفي وقت سابق، قال الجيش الإسرائيلي إنه قصف موقعا مصريا بالقرب من الحدود في معبر كرم أبو سالم عن طريق الخطأ.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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