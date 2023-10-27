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استطلاع: تراجع تأييد الديمقراطيين لبايدن بسبب موقفه الداعم لإسرائيل

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استطلاع: تراجع تأييد الديمقراطيين لبايدن بسبب موقفه الداعم لإسرائيل
AP Manuel Balce Ceneta
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أظهر استطلاع جديد لآراء الأمريكيين تراجعا قياسيا في تأييد الديمقراطيين للرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأشارت بيانات استطلاع مؤسسة "غالوب"، الذي جرى خلال الفترة بين 2 و23 أكتوبر الجاري، فإن مستوى تأييد بايدن من قبل الديمقراطيين انخفض خلال الشهر الأخير بنسبة 11%، ليصل إلى 75%، ما يعتبر أدنى مستوى لتأييد الرئيس من قبل حزبه.

وتراجعت كذلك شعبية بايدن بين عموم الأمريكيين من 41% إلى 37%.

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وأشار موقع "أكسيوس" الإعلامي إلى أن تراجع تأييد الديمقراطيين لبايدن سببه الرئيسي موقف بايدن الداعم لإسرائيل على خلفية التصعيد الأخير في قطاع غزة.

ويشير الموقع إلى أن بايدن يخسر تأييد الأمريكيين من أصول عربية والمسلمين في أمريكا، الذين يصوتون لصالح الديمقراطيين عادة، وذلك بسبب موقفه إزاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وحسب معطيات مؤسسة "غالوب"، فإن نسبة الديمقراطيين المتعاطفين مع الفلسطينيين تجاوزت نسبة المؤيدين لإسرائيل في فبراير الماضي لأول مرة في تاريخ الدراسات التي تجري منذ 20 عاما.

المصدر: "أكسيوس"

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