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فيديو لسقوط قذيفة لحظة تحليق مقاتلة مصرية فوق نوبيع

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فيديو لسقوط قذيفة لحظة تحليق مقاتلة مصرية فوق نوبيع
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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، فيديو للحظة سقوط قذيفة في جبال نوبيع أثناء تحليق طائرة مصرية في المنطقة.

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وسائل إعلام: طائرات حربية مصرية تحلق فوق نويبع وطابا
وسائل إعلام: طائرات حربية مصرية تحلق فوق نويبع وطابا

ورصد بعض المواطنين تحليق طائرة قال إنها مصرية فوق جبال نوبيع، في الوقت الذي تم سماع صوت انفجار كبير أثناء تحليق المقاتلة، وتبين بعد لحظات سقوط قذيفة على الجبال.

وأكد شهود عيان لقناة القاهرة الإخبارية، أن طائرات حربية مصرية تحلق فوق نويبع وطابا منذ الفجر حتى الآن.

وكان مصدران أمنيان مصريان صرحا لرويترز، بأن مدينة نويبع على البحر الأحمر شهدت سقوط مقذوف، ولا تزال السلطات تجمع المزيد من المعلومات.

في حين أعلن المتحدث العسكري، سقوط إحدى الطائرات الموجهة بدون طيار مجهولة الهوية، صباح اليوم الجمعة، بجوار أحد المبانى بجانب مستشفى طابا.

أسفر الحادث عن إصابات طفيفة لـ 6 أشخاص، وتم خروجهم من المستشفى بعد تلقى الإسعافات اللازمة، والحادث قيد التحقيق بواسطة لجنة مختصة من الجهات المعنية.

المصدر: RT

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