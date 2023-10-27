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"غزة خارج التغطية" وناشطون يوجهون نداء لإيلون ماسك

أخبار العالم

Globallookpress
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طالب ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي الرئيس التنفيذي لمنصة "إكس" (تويتر سابقا) إيلون ماسك بتوفير الاتصالات والإنترنت لقطاع غزة بعد انقطاعها كاملا بسبب غارات إسرائيل ودشنوا وسما.

وانتشر عبرت مواقع التواصل الاجتماعي وسم starlinkforgaza الذي تصدّر قائمة الأكثر تداولا خلال الساعات الأخيرة عبر منصة "إكس" وشارك في هذه الحملة شخصيات ومشاهير عرب وأجانب.

وقبل قليل في مساء اليوم الجمعة أعلنت شركة الاتصالات الخليوية الفلسطينية "جوال"، انقطاع كافة خدمات الاتصالات والانترنت بشكل كامل مع قطاع غزة وانعزاله عن العالم، بعد هجمات إسرائيلية مكثفة خلال الساعة الماضية.

وقالت الشركة في بيان: "أهلنا الكرام في الوطن الحبيب نأسف للإعلان عن انقطاع كامل لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة في ظل العدوان المتواصل".

وأضاف البيان: "تسبب القصف الشديد في الساعة الأخيرة بتدمير جميع المسارات الدولية المتبقية التي تصل غزة بالعالم الخارجي بالإضافة للمسارات المدمرة سابقا خلال العدوان، مما أدى إلى انقطاع لكامل خدمات الاتصالات عن قطاع غزة الحبيب. حماكم الله وحمى بلادنا".

ولا يزال يتعرض قطاع غزة لهجمات إسرائيلية ضخمة ومكثفة على مدار ساعتين، حيث استهدفت الطائرات الإسرائيلية عدة مناطق بغارات مهولة يصاحبها أصوات مرعبة.

وبحسب مراسلنا، تواصل الطائرات والمدفعية الإسرائيلية شن عملية قصف مكثف وضخم على عدة مناطق، ويتركز القصف في أغلب الأحيان على المناطق الشرقية في القطاع.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي 7415 قتيلا بينهم 3038 طفلا و1726 سيدة و414 مسنا، وأكثر من 20 ألف جريح في القطاع منذ 7 أكتوبر الجاري.

المصدر: RT

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