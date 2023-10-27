مصادر لـ"سي إن إن": تقدم كبير في مفاوضات إطلاق سراح أسرى في قطاع غزة

كشف مصدر لشبكة "سي إن إن" التلفزيونية أن المفاوضات التي تقودها قطر في سبيل إطلاق سراح أسرى الإسرائيليين عند حركة حماس في قطاع غزة تحقق "تقدما كبيرا" وأن هناك انفراجات.

ونقلت "سي إن إن" عن مصدر مطلع على تلك المفاوضات قوله: "المفاوضات تسير بصورة جيّدة للغاية، لقد حققنا انفراجة.. لا تزال بعض القضايا قائمة، ولكن المفاوضات مستمرة وما زلنا متفائلين”.

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هذا وشهدت الأوضاع بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني تدهورا بعد إطلاق حماس عملية "طوفان الأقصى" صباح يوم 7 أكتوبر الجاري، وردّت إسرائيل بعملية "السيوف الحديدية".

وعلى إثر ذلك يتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي ما أسفر عن وقوع آلاف القتلى والجرحى من الجانب الفلسطيني.

وحتى الخميس، قتل 7028 فلسطينيا في غزة، بينهم 2913 طفلا و1709 سيدات و397 مسنا، وأصيب 18484 بجروح، بالإضافة إلى أكثر من 1600 مفقود تحت الأنقاض، وفقا لسلطات القطاع.

فيما قتل أكثر من 1400 إسرائيلي وأصيب 5132، كما أسرت "حماس" 244 إسرائيليا بينهم عسكريون برتب رفيعة تطالب بمبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء في سجون إسرائيل.

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ويوم 24 أكتوبر الجاري، دعا وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، دولة قطر إلى العمل على إطلاق سراح الاسرى في قطاع غزة.

وقال كوهين: "لقد طلبت من قطر، التي تمول "حماس" منذ أكثر من 10 سنوات، العمل على إطلاق سراح جميع الرهائن".

المصدر: تاس + RT