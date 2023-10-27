"حماس": نتعامل بإيجابية كبيرة مع طلب روسيا بخصوص المحتجزين الحاملين لجنسيتها

أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق، أن الحركة تنظر إلى طلبات روسيا بخصوص المحتجزين الحاملين لجنسيتها بشكل أكثر إيجابية مراعاة لطبيعة العلاقات مع موسكو.

وقال أبو مرزوق إن "دعوة قيادة الحركة لزيارة موسكو رسالة للعالم كله بأن روسيا تعتبر "حماس" حركة تحرر وطني وليس حركة إرهابية"، مشيرا إلى أن الرئيس لروسيا فلاديمير بوتين "أنصف مشكورا حركة "حماس" ونضال الشعب الفلسطيني وحماها سياسيا في مجلس الأمن والأمم المتحدة".

وأفد بـ"أننا التقينا بالخارجية الروسية وتحدثنا في كل ما يهم القضية الفلسطينية وكيف نشكل سويا مستقبلا لكل المنطقة وللبشرية أفضل من الذي ترسمه واشنطن".

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر. وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة. وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي 7326 قتيلا و18484 جريحا إضافة إلى نحو ألفي مفقود تحت الأنقاض. أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 310 عسكريين، فيما أسرت "حماس" أكثر من 229 إسرائيليا.

وكان أبو مرزوق وصل أمس الخميس إلى موسكو، على رأس وفد قيادي من "حماس"، والتقى نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف.

يتبع..