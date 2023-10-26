الكرملين: زيارة متوقعة للرئيس الفلسطيني إلى موسكو قريبا

أعلن الكرملين أن لا نية لدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للقاء وفد حركة حماس المتواجد حاليا في العاصمة الروسية موسكو، مشيرا إلى أن زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس متوقعة قريبا.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، وصل إلى العاصمة موسكو، وفد قيادي من حركة "حماس" الفلسطينية برئاسة عضو المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق.

إقرأ المزيد

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن وفدا رفيع المستوى من حركة "حماس" الفلسطينية يزور موسكو.

وأكدت خلال مؤتمر صحفي أن ممثلين عن الحركة يقومون بزيارة لموسكو، و"بالنسبة للاتصالات، سنبلغكم بها بشكل أكبر لاحقا".

وفي وقت سابق، أعربت حركة "حماس" عن تقديرها الشديد لموقف الرئيس بوتين بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وجهود الدبلوماسية الروسية لوقف الحرب على غزة.

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.

وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي 7028 قتيلا بينهم 2913 طفلا و1709 نساء و397 مسنا، وأكثر من 16 ألف جريح في القطاع.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1300 شخص بينهم 291 ضابطا وجنديا، فيما أسرت "حماس" أكثر من 200 إسرائيلي.

المصدر: RT