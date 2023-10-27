مراسلنا: دخول 10 أطباء و10 شاحنات إلى غزة عبر معبر رفح

أفاد مراسل RT بأن وفدا طبيا من 10 أطباء يرافق 10 شاحنات مساعدات دخلت إلى قطاع غزة عبر معبر رفح المصري.

وحسب مراسلنا فإن الوفد الطبي مكون من أطباء أجانب من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وأسبانيا والدنمارك وسويسرا، بينما الشاحنات محملة بالمياه ومواد غذائية وأدوية، ليصل العدد الإجمالي للشاحنات منذ بدء إدخال المساعدات لغزة إلى 84 شاحنة فقط.

ودخلت إلى غزة يوم السبت ثلاث شاحنات تابعة لبرنامج الأغذية العالمي تحمل نحو 60 طنا من الغذاء، وهو ما يكفي لإطعام 200 ألف شخص ليوم واحد.

وبينما دخلت شحنات الغذاء والمياه والعقاقير، إلا أنه لم يسمح بدخول الوقود.

وقال مدير الإعلام في معبر رفح وائل أبو محسن، يوم أمس الخميس إنه في اليوم الأول من فتح المعبر البري، دخلت 20 شاحنة، وفي اليوم الثاني 14 شاحنة، وفي الثالث 20 شاحنة، والرابع 8 شاحنات، والخامس لم يتم إخال أي مساعدات، أما اليوم السادس فتم إدخال 12 شاحنة.

واليوم هو اليوم السابع من فتح المعبر، وتم إدخال 10 شاحنات.

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر. وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية. وأسفر القصف الإسرائيلي عن مقتل 7028 فلسطيني وإصابة حوالي 18000 آخرين. أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 310 عسكريين، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 5 آلاف، والأسرى لدى "حماس" 229.

المصدر: RT