بايدن: نعمل مع شركائنا في الشرق الأوسط لإطلاق سراح الرهائن بينهم أمريكيون محتجزون لدى حماس

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن فجر اليوم الجمعة أنهم يعملون جنبا إلى جنب مع شركائهم في الشرق الأوسط، لضمان إطلاق سراح الرهائن، ومن ضمنهم المواطنون الأمريكيون الذين تحتجزهم "حماس".

وعلى حسابه في منصة "إكس"، كتب جو بايدن: "إننا نعمل على مدار الساعة – جنبًا إلى جنب مع شركائنا في الشرق الأوسط – لضمان إطلاق سراح الرهائن، ومن ضمنهم المواطنون الأمريكيون الذين تحتجزهم حماس، وضمان المرور الآمن للأمريكيين إلى خارج غزة".

وأضاف بايدن: "لن نتوقف حتى نعيدهم إلى بيوتهم".

We’re working around the clock – together with our partners in the Middle East – to secure the release of hostages, including American citizens being held by Hamas, and the safe passage of Americans out of Gaza.



We will not stop until we get them home. — President Biden (@POTUS) October 26, 2023

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن أجرى مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحثا فيها "الجهود المستمرة لتحديد مكان الرهائن وتأمين إطلاق سراحهم".

وأفاد بيان البيت الأبيض بأن "الجانبين استعرضا المناقشات الجارية لضمان المرور الآمن للمواطنين الأجانب الراغبين في مغادرة غزة في أسرع وقت ممكن. كما وناقش بايدن الدعم الأمريكي الثابت لاستمرار تدفق الدعم الإنساني للسكان المدنيين في غزة، ورحب بالجهود المبذولة لزيادة هذا الدعم خلال الفترة المقبلة".

كما جدد بايدن تأكيده "حق إسرائيل ومسؤوليتها في الدفاع عن مواطنيها من الإرهاب والقيام بذلك بطريقة تتفق مع القانون الإنساني الدولي"، بينما دعا إسرائيل إلى التركيز على ضمان "طريق للسلام الدائم بعد الحرب". ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.

وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، أسفرت عن مقتل أكثر من 6600 فلسطيني وإصابة حوالي 18000 آخرين.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 308 عسكريين، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 5 آلاف، والأسرى لدى "حماس" 222.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل" + RT