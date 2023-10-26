الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يعتزمان تشديد العقوبات ضد "حماس"

صرحت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، بأن الولايات المتحدة وحلفاءها في الاتحاد الأوروبي، تهدف إلى تشديد العقوبات ضد حركة "حماس" الفلسطينية، وفرض إجراءات تقييدية جديدة.

وقالت يوم الخميس خلال ظهورها على تلفزيون "بلومبرغ": "بالطبع، نحن نبحث عن المزيد من الفرص للحد من تمويل حماس. على الأرجح، سنفعل المزيد".

وأضافت يلين أن نائب وزير الخزانة الأمريكي والي أدييمو، سيسافر إلى أوروبا في الأيام المقبلة لبحث فرض عقوبات جديدة على "حماس" مع دول المنطقة.

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.

وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي 7028 قتيلا بينهم 2913 طفلا و1709 نساء و397 مسنا، وأكثر من 16 ألف جريح في القطاع.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1300 شخص بينهم 291 ضابطا وجنديا، فيما أسرت "حماس" أكثر من 200 إسرائيلي.

المصدر: RT