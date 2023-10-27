الصدر يطالب الحكومة والبرلمان بإغلاق السفارة الأمريكية في بغداد

طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، الحكومة الاتحادية والبرلمان بالتصويت على قرار يقضي بغلق سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في العراق "نصرة" للفلسطينيين.

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وقال الصدر في منشور على مواقع موقع "إكس": "أطالب (الحكومة العراقية)، و (البرلمان العراقي) بكل فئاته وتوجهاته، ولأول مرة ولأجل مصالح عامة لا خاصة بالتصوت على غلق السفارة الأمريكية في العراق للدعم الأمريكي اللامحدود للصهاينة الإرهابيين ضد غزة".

وأكد على ضرورة "حماية أفرادها (السفارة الأمريكية) الدبلوماسيين، وعدم التعرض لهم من قبل الميليشيات الوقحة، والتي تريد النيل من أمن العراق وسلامته"، في حال التصويت على القرار.

كما قال الصدر "إن لم تستجب الحكومة والبرلمان، فلنا موقف آخر سنعلنه لاحقا"، مطالبا أنصار التيار "إلتزام الطاعة وعدم التصرف الفردي، وتجنب ستعمال السلاح مطلقا.

ويشهد قطاع غزة لليوم الـ 21 قصفا إسرائيليا مكثفا، أدى لمقتل أكثر من 7 آلاف فلسطينيا، وإصابة أكثر من 18 ألفا، إضافة لنحو 2000 مفقودا تحت الأنقاض. أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 308 عسكريين، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 5 آلاف، والأسرى لدى "حماس" 222. ويتعرض قطاع غزة لهجوم إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر، والتي قابلها الجيش الإسرائيلي بعملية "السيوف الحديدية".

المصدر: RT