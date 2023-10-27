"نيويورك تايمز": السعودية حذرت واشنطن من عواقب عملية برية إسرائيلية في غزة

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن المسؤولين السعوديين حذروا الولايات المتحدة من أن عملية برية إسرائيلية محتملة في قطاع غزة ستؤدي إلى "عواقب كارثية" بالنسبة للشرق الأوسط.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول سعودي ومصادر مطلعة أخرى قولهم، إن كبار المسؤولين السعوديين نقلوا "مواعظ قوية" للمسؤولين الأمريكيين في العديد من المشاورات، محذرين من أن عملية برية "ستتحول إلى كارثة بالنسبة للمنطقة بأسرها".

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وقال مسؤول في الإدارة الأمريكية إنه كان من الواضح أن السعودية لم ترغب في توغل إسرائيلي في غزة، وإن السعوديين نقلوا تحذيراتهم كذلك لمشرعين أمريكيين.

وكانت مجموعة من 10 أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي قد التقت بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الرياض نهاية الأسبوع الماضي.

وقال السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنتال، العضو في لجنة شؤون القوات المسلحة، الذي كان ضمن المجموعة المذكورة، في حديث لـ "نيويورك تايمز"، إن "القيادة السعودية تأمل في تجنب عملية برية حفاظا للاستقرار والأرواح"، مضيفا أن المسؤولين السعوديين حذروا من أن العملية ستجلب "أضرارا كثيرة".

وكان البيت الأبيض قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي عن اتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي جو بايدن وولي العهد السعودي، اتفق الجانبان خلاله على "مواصلة الجهود الدبلوماسية المكثفة من أجل الحفاظ على استقرار المنطقة ومنع اتساع رقعة النزاع".

ولم يتضمن بيان البيت الأبيض أي ذكر لمناقشة العملية البرية الإسرائيلية المحتملة.

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يذكر أن القيادات السياسية والعسكرية الإسرائيلية أعلنت عن عزمها "محو" حركة "حماس" من وجه الأرض في أعقاب الهجوم الواسع النطاق على الأراضي الإسرائيلية الذي شنته الحركة وفصائل فلسطينية أخرى يوم 7 أكتوبر.

وقتل أكثر من 1400 شخص في إسرائيل جراء هجوم "حماس"، فيما أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية" ضد "حماس" و"الجهاد الإسلامي" وغيرهما، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 7 آلاف شخص وإصابة أكثر من 18 ألفا من الآخرين، حسب وزارة الصحة في غزة.

المصدر: "نيويورك تايمز"