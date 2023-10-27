ماذا طلبت الولايات المتحدة من إسرائيل قبل الغزو البري؟

أفادت شبكة ABC news نقلا عن مسؤول أمريكي بأن إدارة الرئيس جو بايدن، طلبت من إسرائيل السماح للولايات المتحدة بنشر قواتها قبل أن تشن إسرائيل عملية برية على قطاع غزة.

وكشف المسؤول الأمريكي أن واشنطن طلبت أيضا من تل أبيب "التعامل بشكل أفضل مع قضية الرهائن والوضع الإنساني في غزة"، حيث يتم الإبلاغ عن حالات الإصابة بالدوسنتاريا بسبب شرب المياه الملوثة.

وقال إنه بالإضافة إلى ذلك، أبلغت الولايات المتحدة الإسرائيليين بأنها لا تزال "غير مقتنعة بأن لديهم خطة جيدة لما يريدون القيام به في غزة".

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر. وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة. وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي 7326 قتيلا و18484 جريحا إضافة إلى نحو ألفي مفقود تحت الأنقاض. أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 310 عسكريين، فيما أسرت "حماس" أكثر من 229 إسرائيليا.

المصدر: ABC news + RT