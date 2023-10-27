مقتل 4 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين وقلقيلية (فيديو)

قتل أربعة فلسطينين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية خلال اقتحامات نفذتها قوات إسرائيلية فجر اليوم في مدينتي جنين وقلقيلية.

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واقتحمت قوات كبيرة من الجيش مدينة جنين، ترافقها جرافتان من طراز (D9)، وداهمت عدة مباني ومنازل في محيط مستشفى ابن سينا، وفي حي الزهراء بالمدينة، وعلى أطراف مخيم جنين.

ونشرت القناصة في هذه المباني والمنازل، فيما شهدت سماء مدينة جنين ومخيمها تحليقا مكثفا لطائرات الجيش الإسرائيلي المسيرة والحربية.

وتم اقتحام المدينة من عدة محاور، والدفع بتعزيزات كبيرة، أكثر من 40 آلية عسكرية، وسط مواجهات عنيفة مع السكان، مما أدى لإصابة 12 شابا بالرصاص، نقلوا على إثرها إلى مستشفيات المدينة.

فيما قامت الجرافات بأعمال تجريف واسعة في أطراف مخيم جنين، ودمرت الشوارع والبنية التحتية، وخط المياه الرئيسي المغذي للمخيم، كما تم إغلاق الطرق المؤدية إلى المخيم بالسواتير الترابية في محاولة لعزله عن محيطة وخاصة مدينة جنين.

وفي مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية، حطم عناصر الجيش الإسرائيلي محلا تجاريا، وعلقوا عليه لافتة كتب عليها: "هذا المحل يدعو للإرهاب، ولذلك تم إغلاقه".

في غضون ذلك، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن قوات مشتركة تابعة للجيش توغلت خلال الـ24 ساعة الماضية في قطاع غزة مرة أخرى، وهاجمت العشرات من الأهداف التابعة لحركة "حماس".

ويشهد قطاع غزة لليوم الـ 21 قصفا إسرائيليا مكثفا، أدى لمقتل أكثر من 7 آلاف فلسطينيا، وإصابة أكثر من 18 ألفا، إضافة لنحو 2000 مفقودا تحت الأنقاض. أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 308 عسكريين، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 5 آلاف، والأسرى لدى "حماس" 222. ويتعرض قطاع غزة لهجوم إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر، والتي قابلها الجيش الإسرائيلي بعملية "السيوف الحديدية".

المصدر: RT