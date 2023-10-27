نادي الأسير الفلسطيني يعلن اعتقال 70 مواطنا في مختلف المحافظات بحملة اعتقالات جديدة في الضفة

أعلن نادي الأسير الفلسطيني اعتقال القوات الإسرائيلية مساء أمس الخميس وفجر الجمعة نحو 70 فلسطينيا في الضفة الغربية، بينهم سيدتان وصحفي.

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وكتب نادي الأسير في بيان رسمي: "اعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم الجمعة 70 مواطنا على الأقل من الضفة، بينهم سيدتان وصحفي، في ظل استمرار حملات الاعتقال، وعمليات الانتقام الجماعية الممنهجة بحق أبناء شعبنا منذ السابع من أكتوبر الجاري".

وأشار إلى أن حملة الاعتقالات تركزت في محافظات بيت لحم والخليل والقدس، فيما توزعت بقية الاعتقالات على غالبية محافظات الضفة.

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات منذ السابع من أكتوبر، إلى أكثر من 1530.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية على الضفة الغربية إلى 110 قتلى و1900 جريح منذ الـ7 من أكتوبر الجاري.

وأسفر القصف الاسرائيلي المتواصل على قطاع غزة عن مقتل أكثر 7 آلاف فلسطيني في قطاع غزة وإصابة نحو 20 ألفا آخرين بجروح، مقابل نحو 1400 قتيل إسرائيلي بينهم 308 عسكريين.

المصدر: RT