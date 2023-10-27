"مركز مكافحة التضليل" التركي يوضح حقيقة إرسال سفينة حربية تركية إلى فلسطين (فيديو)

فنّد "مركز مكافحة التضليل" التابع للسلطات التركية تقارير تحدثت عن إرسال سفينة حربية تركية إلى شواطئ فلسطين ووصف تلك البيانات المنتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي بأنها غير صحيحة.

وأشار مركز مكافحة التضليل التابع لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية، إلى أن اللقطات التي تم تداولها عبر شبكات التواصل الاجتماعي تظهر حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس" رونالد ريغان، مع طائرة بدون طيار هجومية من طراز نورثروب غرومان X-47B وهي تتحرك على سطحها.

ولفت بيان المركز إلى أن مثل هذه البيانات في شبكات التواصل الاجتماعي الأجنبية "غير صحيحة".

وأضاف البيان أن الادعاءات الواردة في بعض الروايات حول "توجه سفينة حربية تركية إلى فلسطين" مصحوبة بالصور المقابلة، غير صحيحة.

هذا وسبق أن صرحت السلطات التركية مرارا بأنها تبذل جهودا دبلوماسية لحل الصراع بين إسرائيل وفلسطين.

وقام سلاح الجو التركي، بأمر من الرئيس رجب طيب أردوغان، بتسليم العديد من إمدادات المساعدات الإنسانية، خاصة الأدوية والمعدات الطبية، إلى مصر لصالح السكان الفلسطينيين.

وينشر المركز التركي لمكافحة التضليل نشرات شبه يومية تدحض المعلومات المتعلقة بالأزمة في غزة.

هذا وشهدت الأوضاع بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني تدهورا بعد إطلاق حماس عملية "طوفان الأقصى" صباح يوم 7 أكتوبر الجاري، وردّت إسرائيل بعملية "السيوف الحديدية".

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وعلى إثر ذلك يتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي ما أسفر عن وقوع آلاف القتلى والجرحى من الجانب الفلسطيني.

وحتى الخميس، قتل 7028 فلسطينيا في غزة، بينهم 2913 طفلا و1709 سيدات و397 مسنا، وأصيب 18484 بجروح، بالإضافة إلى أكثر من 1600 مفقود تحت الأنقاض، وفقا لسلطات القطاع.

فيما قتل أكثر من 1400 إسرائيلي وأصيب 5132، كما أسرت "حماس" 244 إسرائيليا بينهم عسكريون برتب رفيعة تطالب بمبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء في سجون إسرائيل.

المصدر: RT + تاس