ردا على تقارير إعلامية.. تركيا تنفي رسميا طرد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" من البلاد

نفت تركيا رسميا يوم الاثنين التقارير التي تزعم طرد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية إسماعيل هنية من البلاد، من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

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ونفى مركز مكافحة التضليل التابع لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية "DMM" ادعاءات تناولتها صحف عالمية وإسرائيلية بشأن مطالبة الرئيس رجب طيب أردوغان مسؤولين في حركة حماس بمغادرة تركيا.

وقال المركز في بيان يوم الاثنين عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس (تويتر سابقا) "إن الادعاءات بأن الرئيس التركي السيد رجب طيب أردوغان أمر كبار مسؤولين في حماس بمغادرة تركيا على الفور عارية من الصحة تماما".

وأضاف البيان: "لا تصدقوا الإدعاءات العارية من الصحة والكاذبة".

ونشر المركز نسخة من مقال نشره موقع "المونيتور" يوم الاثنين وتحدث من خلاله على طرد هنية من تركيا وعلاقات أنقرة مع حركة حماس.

إن الادعاءات بأن "الرئيس التركي السيد رجب طيب أردوغان أمر كبار المسؤولين في حماس بمغادرة تركيا على الفور" عارية من الصحة تماما.



لا تصدقوا الادعاءات العارية من الصحة والكاذبة.⬇️ pic.twitter.com/8p2SHAlh8Q — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) October 23, 2023

وصباح الاثنين تناقلت مواقع وصحف أجنبية وإسرائيلية رسمية هذه الإدعاءات، حيث زعمت التقارير الإعلامية أن إسماعيل هنية المقيم بين قطر وتركيا، كان يزور تركيا في 7 أكتوبر وأن السلطات التركية "أرسلته بأدب" خارج البلاد.

وفي وقت سابق، قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، إن مركز مكافحة التضليل بتركيا يلعب دورا بالغ الأهمية في فضح حملات التضليل والمعلومات الكاذبة في إطار الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

المصدر: RT