RT تحصل على صورة للمنشورات الإسرائيلية التي هددت الفلسطينيين بـ"نكبة كبرى"

حصلت RT على نسخة من منشورات إسرائيلية تهدد بتهجير الفلسطينيين إلى الأردن.

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وقام عدد من المستوطنين الإسرائيليين بتوزيع المنشورات التي حملت عنوان "أردتم الحرب فانتظروا النكبة الكبرى".

وكُتب فيها: "إلى أهالي العدو في الضفة اليهودية، إن منظمة السفاحين حماس الداعشية الساعين في الأرض فسادا، قد ارتكبت خطأ تاريخيا معلنة الحرب علينا. وهي تذبح الأطفال والشيوخ والنساء والرضع وتبقر بطون الحوامل، وتغتصب النساء".

"أردتم نكبة مثيلة بنكبة 1948، فوالله سننزل على رؤوسكم الطامة الكبرى قريبا، لديكم آخر فرصة للهرب إلى الأردن بشكل منظم، فبعدها سنجهز على كل عدو وسنطردكم بكل قوة من أرضنا المقدسة، التي كتبها الله لنا، والذي أمرنا بعدم الارتداد عنها مهما صار، لتتم عليكم كلمة ربنا الحسنى بما صبرنا عليكم. احملوا حمولتكم فورا، وارحلوا من حيث أتيتم إننا لآتون".

من جهتها، دانت وزارة الخارجية الفلسطينية "التصعيد الحاصل في اعتداءات وجرائم ميليشيات المستعمرين المنظمة والمسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية".

وأضافت في بيان لها اليوم الجمعة: "كما تدين بشدة التحريض الاستعماري العنصري ضد المواطنين الذي يمارسه بن غفير وسموتريتش وعصاباتهما. كان آخر هذه الاعتداءات والحملات التحريضية توزيع منشورات تهدد وتحرض بالترحيل أو قتل للمواطنين الفلسطينيين قرب بلدة دير استيا شمال غرب سلفيت، ترجمة للخيارات التي طرحها سموتريتش على الفلسطينيين التي تدعو لارتكاب مجازر بحق أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية... اعتداءاتهم على منازل المواطنين الفلسطينين وسرقتها كما حصل في مسافر يطا والطيبة قرب رام الله، وإغلاقهم للمدخل الرئيس لقرية حارس شمال غرب سلفيت".

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر، التي قابلها الجيش الإسرائيلي بعملية "السيوف الحديدية"، ما أسفر عن وقوع آلاف القتلى والجرحى في الجانب الفلسطيني. وحتى الخميس، قتل 7028 فلسطينيا في غزة، بينهم 2913 طفلا و1709 سيدات و397 مسنا، وأصيب 18484 بجروح، بالإضافة إلى أكثر من 1600 مفقود تحت الأنقاض، وفقا لسلطات القطاع. فيما قتل أكثر من 1400 إسرائيلي وأصيب 5132، وفقا لوزارة الصحة الإسرائيلية، كما أسرت "حماس" ما لا يقل عن 244 إسرائيليا بينهم عسكريون برتب رفيعة، تطالب بمبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني بينهم أطفال ونساء في سجون إسرائيل.

المصدر: RT