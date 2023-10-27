سقوط مسيّرة إسرائيلية على منزل في حي الزيتون في غزة (صورة)

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن مسيرة تابعة للجيش سقطت على منزل في حي الزيتون بقطاع غزة أثناء مهمة عملياتية.

وقالت إن الطائرة بدون طيار من نوع "Sky Chaser" وقد سقطت في حي الزيتون بمدينة غزة أثناء قيامها بمهمة عملياتية.

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه لا يوجد خوف من تسرب المعلومات.

وفيما قال الجانب الإسرائيلي إن الطائرة سقطت، يمكن أن تكون الطائرة أسقطت من قبل الفصائل الفلسطينية في القطاع.

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر، والتي قابلها الجيش الإسرائيلي بعملية "السيوف الحديدية"، ما أسفر عن وقع آلاف القتلى والجرحى من الجانب الفلسطيني.

وحتى الخميس، قتلت إسرائيل 7028 فلسطينيا في غزة، بينهم 2913 طفلا و1709 سيدات و397 مسنا، وأصابت 18484 بجروح، بالإضافة إلى أكثر من 1600 مفقود تحت الأنقاض، وفقا لسلطات القطاع.

فيما قتلت حركة "حماس" أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفقا لوزارة الصحة الإسرائيلية. كما أسرت ما لا يقل عن 244 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.