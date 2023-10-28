النمسا: قرار الجمعية العامة ينكر حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها

أعلنت النمسا أنها صوتت ضد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول قطاع غزة لأنه ينكر "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

وقالت الخارجية النمساوية في بيان لها، يوم الجمعة: "ليس بوسعنا أن نؤيد مشروع قرار لا يعترف بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها أمام الإرهاب".

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وأضافت الخارجية أن "حماس" تعتبر منظمة إرهابية... والقرار يعجز عن تسمية الأشياء بمسمياتها".

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الجمعة، قرارا يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة فورا، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية للقطاع.

أيدت القرار 120 دولة مقابل 14 صوتا ضده وامتناع 45 دولة عن التصويت. ومن بين الدول التي عارضت القرار إسرائيل والولايات المتحدة والنمسا وهنغاريا وتشيكيا وكرواتيا وغيرها.

المصدر: تاس