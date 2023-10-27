الأمم المتحدة: مطلعون على مجريات المفاوضات بشأن الأسرى لدى حماس

قال الممثل الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن المنظمة مطلعة على مجريات المفاوضات الجارية لإطلاق سراح الاسرى لدى حركة حماس بوساطة قطرية.

وقال دوجاريك خلال إحاطة أدلى بها: نحن مطلعون بشكل كامل على ما يحدث، وكما تعلمون نحن حريصون جدا على رؤية الأسرى وقد أطلق سراحهم".

وامتنع دوجاريك نظرا لحساسية الموضوع عن تقديم إجابة مباشرة على سؤال حول مشاركة الأمم المتحدة في هذه المفاوضات. قائلا: "كلما التزمنا الصمت كان ذلك أفضل".

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن تقدما تم إحرازه في المفاوضات بشأن الأسرى في قطاع غزة، ونتوقع إطلاق سراحهم قريبا.

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وفي 20 أكتوبر أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن إطلاق سراح مواطنين أمريكيين اثنتين بوساطة قطرية. وفي 23 أكتوبر، أطلقت الحركة سراح أسيرتين أخريين.

المصدر: تاس