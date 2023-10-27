مسؤول عسكري أمريكي: القوات الأمريكية أسقطت طائرة مسيّرة قرب قاعدة "عين الأسد"

قال مسؤول دفاعي أمريكي، إن القوات الأمريكية في العراق أسقطت يوم الجمعة، مسيّرة قرب قاعدة "عين الأسد" الجوية في غرب البلاد.

وأوضح المسؤول الأمريكي، أنه "جرى إسقاط المسيرة على بعد بضعة كيلومترات من القاعدة، دون وقوع إصابات".

هذا وأعلنت المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الجمعة، استهداف قاعدة "عين الأسد" الأمريكية غربي العراق، بطائرة مسيّرة، وإصابة هدفها إصابة مباشرة.

وأعلن البنتاغون يوم أمس الخميس، أن القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي تعرضت منذ بداية أكتوبر لما لا يقل عن 16 هجوما في العراق وسوريا.

وقال المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر، للصحافيين إنه منذ 17 أكتوبر "هوجمت القوات الأمريكية وقوات التحالف 12 مرة في العراق وأربع مرات في سوريا"، موضحا أن هذه الهجمات نُفذت بطائرات مسيرة وصواريخ.

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر، والتي قابلها الجيش الإسرائيلي بعملية "السيوف الحديدية"، ما أسفر عن وقع آلاف القتلى والجرحى من الجانب الفلسطيني.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من الشهر الجاري إلى 7326 شخصا، من بينهم 3038 طفلا و1726 امرأة و414 مسنا، فيما وصلت عدد الإصابات إلى 18484، إضافة إلى نحو ألفي مفقود تحت الأنقاض

فيما قتل أكثر من 1400 إسرائيلي وأصيب 5132، كما أسرت "حماس" 244 إسرائيليا بينهم عسكريون برتب رفيعة تطالب بمبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء في سجون إسرائيل.

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المصدر: RT + "رويترز"