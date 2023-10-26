"المقاومة الإسلامية" في العراق تعلن استهداف القاعدة الأمريكية المجاورة لمطار أربيل

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق مساء اليوم الخميس استهداف القاعدة الأمريكية المجاورة لمطار أربيل.

وأوضحت "المقاومة الإسلامية" في العراق قائلة: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال الأمريكي المجاورة لمطار اربيل، بطائرتين مسيرتين، أصابتا أهدافهما بشكل مباشر".

ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلانها ("المقاومة الاسلامية" في العراق) استهداف "قاعدة "الشدادي" الأمريكية المحتلة في الحسكة السورية، برشقة صاروخية، أصابت أهدافها بشكل مباشر".

وعصر اليوم الخميس، هزت عدة انفجارات قاعدة للجيش الأمريكي في مدينة الشدادي النفطية بمحافظة الحسكة شرقي سوريا، وذلك في ضوء ارتفاع وتزايد الهجمات التي تتعرض لها قواعد الجيش الامريكي أو ما يسمى بقواعد "التحالف الدولي" المزعوم، في سوريا والعراق على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأمس الأربعاء، أعلنت كتائب "حزب الله" العراقي في بيان، عن استهداف قاعدة "خراب الجير" الأمريكية شمال شرق سوريا.

هذا وتتواجد قوات أمريكية في تلك القاعدة المستهدفة تحت ذريعة "تدريب قوات كجزء من حملة أوسع ضد تنظيم داعش".

ويأتي الهجوم في أعقاب قصف مماثل بطائرات مسيّرة خلال الأيام القليلة الماضية، ضد قواعد للولايات المتحدة والتحالف في العراق في ظل احتدام الوضع.

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر، والتي قابلها الجيش الإسرائيلي بعملية "السيوف الحديدية"، ما أسفر عن وقع آلاف القتلى والجرحى من الجانب الفلسطيني.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 308 عسكريين، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 5 آلاف، والأسرى لدى "حماس" 222.

المصدر: RT